Что говорит об объединении усилий бизнес

«Собственная антифрод-платформа "Сбера" для противодействия мошенничеству на сегодня является одной из самых эффективных в мире. Мы поделились экспертизой и наработками с рынком, и дальнейшего снижения объема хищений по схеме удалось добиться уже благодаря оперативной координации усилий участников рынка: банков и регуляторов, НСПК, правоохранительных органов и компаний-вендоров в сфере информационной безопасности. Например, "Сбер" и НСПК разработали и тиражировали онлайн-модель выявления, ЦБ сформулировал и тиражировал рекомендации по защите, а банки со своей стороны совместно отработали подход по блокировке дропов—участников схемы. Подобное объединение усилий — пример, который должен быть системным»,— отмечает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

За пять лет в развитие технологий безопасности компания «Авито» вложила более 15 млрд руб., вместе с образовательными проектами для повышения цифровой грамотности «это позволило более чем в 100 раз сократить число жалоб на возможный обман на платформе», рассказывает управляющий партнер компании Иван Гуз — только за 2024 год инструменты антифрода сохранили пользователям не менее 2 млрд руб. «Мы надеемся, что все последующие законодательные инициативы будут приниматься в диалоге с бизнесом: совместно мы сможем найти решения, которые сделают интернет безопаснее и улучшат опыт обычных пользователей»,— говорит он.

«Современные мошеннические схемы носят кросс-институциональный характер: атака может начинаться в e-commerce или финтех-среде и затем развиваться через банковские организации, государственные сервисы и операторов связи. В этих условиях решающими факторами эффективности становятся ответственность каждого участника рынка, межотраслевая координация и поддержка государства — и совместные, с вовлечением всех участников рынка, программы по цифровой гигиене с измеримыми показателями снижения ущерба, а также стандартизация сигналов о неправомерных действиях и используемых инструментах. Обмен экспертизой позволяет увидеть полную картину действий злоумышленников и своевременно выявлять системные уязвимости, затрагивающие всех игроков»,— отмечают в пресс-службе Wildberries & Russ.

Олег Сапожков