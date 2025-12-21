Путин назвал лидера среди стран ЕАЭС по росту ВВП

Президент России Владимир Путин указал на рост совокупного ВВП стран Евразийского экономического союза. Лидером среди государств объединения стала Киргизия, рост экономики которой составил более 10% в 2025 году, добавил господин Путин.

«В текущем году наши экономики демонстрируют уверенную позитивную динамику»,— сказал российский президент на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе (цитата по сайту Кремля). По его словам, суммарный объем производства сельхозпродукции стран ЕАЭС вырос более чем на 2% в 2025 году. Розничная торговля — на 3%, строительство — на 4,7%.

Доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС в этом году выросла почти на 20%, до $32 млрд, отметил Владимир Путин. Торговые соглашения ЕАЭС с другими странами обеспечили объединению доступ на рынок, насчитывающий 730 млн потребителей. ЕАЭС работает с Индией над заключением преференциального соглашения, добавил российский президент.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в Санкт-Петербурге. В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия.