Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратил внимание на частые пожары в центре Самары

Депутат Госдумы Михаил Матвеев не верит в случайность сразу даух пожаров в исторической части Самары. В воскресенье, 21 декабря, на ул. Самарской горели сразу два старых здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

«Деревянную Самару продолжают выжигать? Сегодня сразу два пожара недалеко друг от друга. Первый и второй. Обычный подчерк застройщика, желающего сэкономить на отселении несговорчивых жителей "гнилушек", которым не место в центре города»,— написал политик в своем Telegram-канале.

«Лет 10-15 назад мы обсуждали в Самарской губернской луме идею введения 10-20-летнего моратория на любую застройку на месте сгоревшего дома, дабы неповадно было жечь. Предполагалось, что на месте сгоревшего дома должен быть сквер. Но, конечно, не прошло. Сейчас на месте многих "случайно" сгоревших деревянных домов старой Самары — небоскребы и гостиницы»,— отметил депутат.

Андрей Сазонов