В Петербурге умерла переводчица первого издания «Хоббита» Наталия Рахманова

В Санкт-Петербурге скончалась филолог и переводчица Наталия Рахманова. О ее смерти 21 декабря сообщил в социальных сетях ее сын Алексей Гордин. Ей было 95 лет, смерть наступила минувшей ночью. Информации времени и месте прощания пока нет.

Фото: из личного архива Наталии Рахмановой

Наталия Рахманова родилась в 1930 году в Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны она вместе с матерью находилась в эвакуации в Кировской области, после чего вернулась в родной город. Окончила английское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета.

Наибольшую известность Наталии Рахмановой принес перевод повести Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Русскоязычное издание вышло в 1976 году и стало первым опубликованным переводом «Хоббита» в СССР.

Также Наталия Рахманова переводила произведения других зарубежных авторов, среди которых Айзек Азимов, Агата Кристи, Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Редьярд Киплинг, Уильям Фолкнер и другие. Помимо переводческой работы она занималась филологией и литературоведением.

Артемий Чулков