Крытый стрелковый тир площадью более 2,7 тыс. кв. м открылся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылся крытый стрелковый тир площадью более 2,7 тыс. кв. м на базе Академии практической стрельбы «Архангел Михаил». Как пишет ТАСС, комплекс, построенный РМК, оснащен девятью стрелковыми галереями с дистанцией стрельбы до 25 метров. По информации пресс-службы РМК, открытие тира приурочено к финальному этапу Кубка России по практической стрельбе.

Председатель федерации практической стрельбы Свердловской области Владимир Титов отметил, что теперь регион сможет принимать соревнования всероссийского и международного уровня. Он подчеркнул, что комплекс соответствует современным стандартам и предоставляет возможности для проведения тренировок и сборов российских команд.

Президент федерации практической стрельбы России Михаил Гущин заявил, что в комплексе созданы благоприятные условия для развития молодых стрелков и совершенствования навыков. Финальный этап Кубка России, проходивший с 18 по 21 декабря, собрал более 300 сильнейших стрелков страны. По его итогам будет сформирована сборная России для участия в международных соревнованиях в 2026 году.