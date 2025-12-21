Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
МЧС опубликовало кадры места ДТП со школьным автобусом и легковушкой в Удмуртии

Среди пострадавших в ДТП со школьным автобусом «ГАЗель» и легковым автомобилем «Чанган» есть несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Информация по оперативным данным.

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

В микроавтобусе находилось семеро детей и трое взрослых — водитель и двое сопровождающих. В легковушке — четыре человека, включая четырехлетнего ребенка и семнадцатилетнего подростка.

«Пострадали несколько человек, в том числе дети из автобуса <...> Пожарно-спасательные подразделения МЧС оказывали первую помощь пострадавшим и отключили АКБ автобуса»,— говорится в сообщении.

ДТП произошло сегодня вечером на трассе Ижевск—Ува, возле деревни Точкогурт. Причину аварии устанавливают ГАИ и следственные органы.