МЧС опубликовало кадры места ДТП со школьным автобусом и легковушкой в Удмуртии

Среди пострадавших в ДТП со школьным автобусом «ГАЗель» и легковым автомобилем «Чанган» есть несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Информация по оперативным данным.

В микроавтобусе находилось семеро детей и трое взрослых — водитель и двое сопровождающих. В легковушке — четыре человека, включая четырехлетнего ребенка и семнадцатилетнего подростка.

«Пострадали несколько человек, в том числе дети из автобуса <...> Пожарно-спасательные подразделения МЧС оказывали первую помощь пострадавшим и отключили АКБ автобуса»,— говорится в сообщении.

ДТП произошло сегодня вечером на трассе Ижевск—Ува, возле деревни Точкогурт. Причину аварии устанавливают ГАИ и следственные органы.