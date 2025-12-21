Российских пилотов Ми-26 третьи сутки удерживают в аэропорту Туниса

Экипаж вертолета Ми-26 из семи россиян и двух белорусов третьи сутки не выпускают из аэропорта города Джерба в Тунисе. Об этом сообщил один из пилотов Сергей Суслов. По его словам, полет был согласован, причины запрета на вылет экипажу не объясняют.

Господин Суслов уточнил, что в Тунисе у экипажа должна была быть ночевка перед вылетом в Алжир. Членов экипажа задержали после прохождения паспортного контроля в Джербе. «Все документы в порядке. Находимся третьи сутки в аэропорту, паспорта у нас забрали»,— сказал пилот «РИА Новости».

Первые сутки экипаж провел в зоне прилета, добавил Сергей Суслов. 20 декабря было выделено помещение с диванами. Воздушное судно экипажа занимается грузовыми перевозками и по контракту с ООН осуществляет гуманитарные миссии, сообщил «Известиям» один из пилотов. По его словам, с властями Туниса взаимодействует российское консульство.