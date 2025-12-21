На озеленение Новочебоксарска в 2026 году выделили 36,5 млн рублей

В Новочебоксарске на содержание и озеленение территорий в наступающем 2026 году выделили 36,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнять регулярные осмотры, устранение дефектов, обслуживание газонов, тротуаров и зеленых насаждений, а также организацию круглосуточного дежурства для ликвидации последствий экстремальных погодных явлений.

Источником финансирования являются средства бюджета города.

Влас Северин