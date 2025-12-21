Умерла переводчица «Хоббита» Наталия Рахманова

Советская и российская переводчица с английского языка Наталия Рахманова умерла 21 декабря в возрасте 95 лет. Об этом сообщил ее сын Алексей Гордин. Госпожа Рахманова стала автором первого перевода повести Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» на русский язык.

О дате церемонии прощания будет известно позднее, написал Алексей Гордин в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Наталия Рахманова родилась в 1930 году в Ленинграде в семье писателя Леонида Рахманова. Окончила английское отделение филологического факультета ЛГУ. Литературными переводами занималась с конца 1950-х.

Госпожа Рахманова перевела повесть «Говорящий сверток» Джеральда Даррелла и множество произведений других известных британских и американских писателей. В их числе — Джон Голсуорси, Джером Клапка Джером, Редьярд Киплинг, Вальтер Скотт, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Бернард Шоу, Герберт Джордж Уэллс и другие.