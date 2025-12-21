Школьный автобус столкнулся с легковушкой в Удмуртии, есть пострадавшие

Школьный автобус «ГАЗель» столкнулся с легковым автомобилем на трассе Ижевск—Ува, возле поворота на деревню Кулябино в Увинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение в МЧС поступило около 18:00 местного времени. Информация по пострадавшим уточняется. На месте ДТП работают все необходимые силы и средства РСЧС. Причины аварии устанавливаются ГАИ.

UPD: по предварительным данным, есть пострадавшие, их число не сообщается.