Жить нужно в Kaifuso

Крупные рестораторы часто увлекаются дизайном интерьеров. Андрей Деллос — владелец шикарного «Турандот» — в свое время признавался, что выстроить красивое помещение гораздо интереснее, чем наладить там кухню. Последние пару лет ходили слухи, что Аркадий Новиков создает нечто грандиозное на Кузнецком мосту на месте бывшего клуба The Most. Строит, конечно, с помощью профессионалов — но и сам бесконечно доводит что-то до идеала, поэтому так долго ждать.

И вот дождались. В середине ноября открылся клуб-ресторан Kaifuso. Огромный, двухуровневый, на глубине семи метров — прямо под новиковским же Brasserie. Название Kaifuso отсылает к древнему японскому сборнику поэзии, но я лично слышу в нем просто призыв кайфовать. Я кайфудзю, ты кайфудзишь, они кайфудзят.

Все ожидали впечатлений от интерьера. И я очень удивилась, что из-за темноты и тесноты в зале просто невозможно разглядеть ручные росписи и другие художественные детали (а в туалете — возможно). Но понятно, что сделано все на высшем уровне. И сидеть среди сплошного бархата приятно, хоть и тесно. От официантов требуется цирковое мастерство эквилибристов-эксцентриков, и чтобы его наработать — нужно время. А клуб, напомним, работает всего месяц. Тем удивительнее оказался полностью устоявшийся, глубоко продуманный уровень кухни. Выходит, что Новиков все это время бился за то, чтобы в Kaifuso сразу было вкусно. И ему это удалось.

В меню две линии — японская и китайская. Суши, роллы и устрицы, традиционно удобные для поедания в ночном клубе, здесь на высшем уровне, для знатоков. Сашими делают из тунца аками, чу-торо и о-торо. Суши крупные, но с минимальным количеством риса, так специально задумано. Тартары мелкой рубки, как принято в Азии,— как паста. Цены высокие, порции вполне большие. Тартар из тунца с авокадо и уни стоит 4900 рублей, и он прекрасен. Есть и креветки темпура — крупненькие четыре штуки за 1800 рублей.

Советую главное внимание обратить на китайскую еду: очень она мне тут понравилась. На кухне работает целая китайская семья — у нас впервые, приехали специально. Обязательно возьмите салат с хрустящей уткой за 1800 рублей. Под ворохом микрозелени и соломки зеленого яблока лежит большая хрустящая котлета из рваной утки. Заправлено сливовым соусом. Официант у стола спросит, перемешать ли все это, но вы откажитесь, и ешьте не палочками, а вилкой с ножом. Чтобы эту чудо-котлету самому сначала отламывать большими кусками — а после, когда хрусткость уйдет, напитавшиеся соусом мясные волокна перемешать с травками.

Не пропустите также говядину в черном перце (4200 рублей), классическое блюдо. Редкий случай: почувствуете сразу три агрегатных состояния продуктов. Мясо — обжарено на воке, мягкое как пух, лишь слегка пружинистое. Зубчики чеснока — растушены до пюре, как в плове бывает у того же Новикова. А соевые ростки и стручки горошка манж-ту — практически сырые, ломкие. Виртуозно сделано, и никакого банального болгарского перца с луком не чувствуется.

Еще понравились дим-самы и спринг-роллы с щедрой на грибы начинкой. Они, кстати, стоят 1100–1400 рублей, терпимо. Есть два супа, том-ям и кисло-острый; найдется в меню и дорогущая лапша удон с морепродуктами (3900 рублей). А самыми популярными блюдами по результатам первого месяца стали, со слов официантов, утка с икрой из раздела Special China (5900 рублей) и десертные рулеты матча и ходзича.

Рядом со мной ужинала большая компания — все они ели мясо вагю с черной икрой, дюжинами брали, и брали, и брали роллы хамачи и гребешок. Строго без алкоголя. С другой стороны сидели нарядные бизнес-леди, пили чай. Около 20:00 в зале начался эскорт-трафик.

Коктейли предлагаются по 1500 рублей, в алкогольной карте большие разделы корейского соджу, китайского байцзю и японского саке. Годы разворота на восток не прошли даром: у нас, оказывается, образовался спрос на эти странноватые азиатские крепкие напитки. Но и винная карта, естественно, хороша и обширна. Я полистала и обнаружила не только «Дом Периньоны», но и российские вина по семь-восемь тысяч рублей за бутылку. Это я к тому, что средний чек тут вычислять бессмысленно.

Про Kaifuso говорят, что это клуб для взрослых людей. И сравнивают с легендарным The Most времен Александра Мамута. Даже я не удержалась и спросила: а что у вас на месте мамутовского ВИПа в том торце? Ответили, что там теперь кухня, а места для танцев у сцены под «Привет, ромашки» больше нет, поскольку гости сейчас танцуют прямо у столов, так им удобнее.

Работает Kaifuso с 18 часов и до последнего гостя. Дресс-кода нет, выходные дни — понедельник и вторник. Главная претензия на сегодняшний день в том, что попасть сюда невозможно. По телефону с разной степенью вежливости отказывают: мол, все столы забронированы вплоть до 9 января. Но! Советую попробовать в воскресенье, когда открываются в 15:00, так попасть легче. Ну и соглашайтесь на места у стоек: главное оказаться внутри, а там разберетесь. Если понравится — будете думать, чьи телефоны добыть, чтобы ходить в Kaifuso. У меня уже есть парочка.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”