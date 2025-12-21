Отец погибшего следователя хочет стать его кредитором

Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление Виктора Середкина о включении его в реестр требований кредиторов бывшего руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. Это следует из данных картотеки суда. Согласно определению, размер требований Виктора Середкина к его сыну составляет 3,6 млн руб.

В октябре арбитражный суд по заявлению бывшей супруги Евгения Середкина Елены Гришиной признал его банкротом. Этим же судебным актом была введена процедура реализации имущества. В наследственную массу должника включено недвижимое имущество — квартира, расположенная по адресу: ул. Холмогорская, 4В, а также денежные средства, хранящиеся на вкладах наследодателя.

Напомним, Евгений Середкин был жестоко убит 9 сентября прошлого года. Алексей Головин, нынешний супруг Елены Головиной, нанес ему 81 удар топором. Злоумышленник вину признал полностью и был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.