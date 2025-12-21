Группу подростков в Саратове арестовали за поджог оборудования на ж/д путях

Трое подростков из Саратова, обвиняемые в совершении теракта путем поджога железнодорожного оборудования, получили от неустановленного лица 20 тыс. руб. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с деталями расследования.

Следствие установило, что 15-летний подросток из Энгельса получил в мессенджере сообщение с предложением поджечь объекты транспортной инфраструктуры за деньги. Подросток согласился и привлек к этому двух своих 16-летних друзей. В августе они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный на участке между станциями Анисовка и Сазанка.

Один из участников снимал на телефон процесс поджога и отправлял видео куратору, чтобы подтвердить выполнение задания. За первый поджог они получили 20 тыс. руб., из которых 8 тыс. достались оператору съемки. Когда куратор указал сказал, что подожгли не тот объект, подростки совершили повторный поджог и снова получили деньги.

В отношении всех троих несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о совершении теракта группой лиц. Личность куратора все еще не установлена, ведется следствие.

Нина Шевченко