Разрыв шаблонов

Если бы существовал конкурс «Разрыв шаблона года», то победителем-2025, несомненно, стали бы США. В январе мало кто ожидал, что второй срок Трампа принесет столь заметные изменения. Одно из них — сдвиг позиции по Украине. Из ближайшего партнера Киева Вашингтон вдруг превратился в расчетливого игрока, для которого своя выгода превыше всего. США начали переговоры с Россией. Установка на ее безоговорочную капитуляцию сменилась готовностью искать компромиссы. Если украинские политические активы в американском портфеле убыточны, то ущерб надо зафиксировать. Многих шокировал такой подход Трампа со всеми своими атрибутами: публичной поркой украинского лидера в Белом доме, постановкой вопроса о плате за военную помощь, существенным снижением числа вводимых санкций, саммитом на Аляске. Конфликт пока не решен. Но и дверь для дипломатии не закрыта. Москва поддерживает переговоры. Однако сдавать свои позиции не собирается. Армия России наступает, и время на ее стороне.

Другим «разрывом шаблона» стала торговая война, начатая американским лидером с более чем семьюдесятью странами. КНР оказалась единственной страной, которая рискнула повести активную контригру. Тарифы США наткнулись на ответные пошлины Поднебесной. Свои позиции Пекин подкрепил экспортным контролем на редкоземельные металлы — критически важный продукт для США. Одновременно китайцы вели переговоры с американцами, добившись прекращения гонки тарифов, пусть и ценой компромиссов. Не сдавала позиции Индия. Тарифы США за покупку Индией российской нефти едва ли напугали Дели. То же можно сказать и о Бразилии. Вашингтон вводил тарифы против нее по политическим причинам, несмотря на профицит во взаимной торговле. Торговые войны стали применяться как инструмент санкций. Местами санкции дополнялись военными ударами. Но с ними увлекаться не стали. От войны с Ираном в Белом доме уклонились.

Куда как большее удивление вызвало растущее отчуждение США и их союзников. Чего стоит желание Трампа воссоединиться с Гренландией (сейчас остров в составе Дании). Выволочка Европе за неправильную демократию, устроенная вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, показала, что трампизм во внешней политике вряд ли сводится только к личности Трампа. Новая Стратегия национальной безопасности США постулирует необходимость возвращения Европы к своим цивилизационным корням и предупреждает о пагубности конфликта с Россией. США видят себя скорее посредником в урегулировании конфликта, нежели его стороной. ЕС получил от США и свою порцию пошлин.

Американский разворот застал ЕС врасплох: пока европейская машина медленно разворачивалась на конфронтацию с Россией, главный союзник от конфронтации превентивно дистанцировался. Европейская бюрократия в ответ предпочла отчаянно цепляться за старую парадигму: война до победного конца и безоговорочная поддержка Украины. ЕС стал главным союзником Киева в попытках торпедировать мирные инициативы Трампа. Брюссель ввел против России три новых пакета санкций. Впрочем, без какого-либо эффекта на курс Москвы.

Конечно, переоценивать противоречия западных союзников вряд ли стоит. Они связаны жесткими военно-политическими обязательствами. Тем более что в истории были эпизоды трений между ними. Однако ничего подобного не наблюдалось со времен 1930-х. И похоже, что подобные сдвиги выходят далеко за пределы личности Трампа и текущей конъюнктуры.

Иван Тимофеев, гендиректор Российского совета по международным делам, программный директор дискуссионного клуба «Валдай»