Гулянка, сэр

На экранах — эксцентрическая британская комедия Джима О’Хенлона «Фэкхем-холл» (Fackham Hall). Михаил Трофименков второй раз за неделю задумался об особенностях ирландского юмора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фильм бессовестно издевается над парадными стандартами кино об английской аристократии

Фото: «Парадиз» Фильм бессовестно издевается над парадными стандартами кино об английской аристократии

Фото: «Парадиз»

Не успел фильм Криса Коттама «Семейный приговор» посеять сомнения в существовании ирландского юмора как такового, как вдруг словно чертик из коробочки на экраны выскочил Джим О’Хенлон со своим «Фэкхем-холлом».

Точнее говоря, не как чертик из коробочки, а как диверсант в тылу врага — британской киноиндустрии. Поскольку режиссер, хоть и чистокровный ирландец, всю свою карьеру построил изначально на британском телевидении и был допущен к съемкам таких национальных святынь, как старейшие сериалы «Улица Коронации» (выходит с 1960 года) и «Закон» (выходит с 1984 года). Не миновал его и печальный удел съемок костюмированных викторианских драм: на счету О’Хенлона мини-сериал «Эмма» (2009) по роману, естественно, Джейн Остин.

«Эмма», очевидно, стала незаживающей раной в его рыжей бунтарской душе. Иначе трудно объяснить ту веселую ненависть, с которой в «Фэкхем-холле» он обрушился на традицию всех этих «Аббатств Даунтон» и прочих «Госфорд-парков».

Изрядную долю фильма составляют шутки казарменного, если не сортирного толка. Некоторые из них, впрочем, представляют собой маленькие шедевры, построенные на контрасте текста и контекста.

Но при этом фильм зачастую достоин великих «Монти Пайтон» с их водопадами гэгов. О том, что в Фэкхем-холле что-то неладно, можно догадаться уже по первым кадрам. На воротах особняка красуется фамильный девиз, воспевающий инцест. В ряду колокольчиков, вызывающих прислугу в ту или иную залу, наряду с «библиотекой» и «музыкальной комнатой» красуется загадочная табличка «мастурбаторий». А под умильный закадровый текст о поварах, услаждающих гостей дома самыми изысканными блюдами, камера панорамирует по ряду кухарок, деловито скручивающих «косяки» в промышленных масштабах.

Любая метафора доводится до абсурда. Если о ком-то говорится, что он ушел на Первую мировую совсем ребенком, мы тут же видим пятилетнего карапуза в военной форме, весело играющего гранатами в траншее. Если у Эрика (Бен Рэдклифф) слава лучшего карманника Лондона, это значит, что его собеседники остаются в буквальном смысле слова без штанов. Охотники на фазанов палят в небо, а на головы им валятся лисы и олени. А если лорд при жизни не одобрял традиционные способы погребения, то после его убийства родня радостно набьет из него чучело.

Вот нам повествуют через мелькание газетных заголовков о трагической судьбе сыновей лорда, погибших, занимаясь «любимым делом». Один утонул на «Титанике», другой сгорел на дирижабле «Гинденбург» (пожар случится в 1937-м, но это неважно), третий был убит молнией, играя в гольф, четвертый, кажется, не вышел живым из мастурбатория. Все бы ничего, но звали их Джон, Джордж, Пол и Ринго.

Вслед за «битлами» прилетает и Джону Толкину, поздравляющему невесту и жениха на языке орков. А затем и Бильбо Бэггинсу, местному любителю (в плохом смысле слова) осликов, подающему в суд на Толкина за очернение его репутации.

Наконец, достается и детективной традиции Агаты Кристи. Расследовать убийство лорда, которого одновременно зарезали, застрелили, отравили и задушили, прибывает великий сыщик Уотт (Том Гудман-Хилл). Его фамилия — «что?» по-английски — повод для реприз в духе знаменитой сценки Михаила Жванецкого о студенте по имени Авас. Прибыв в поместье в лосинах и туфлях на каблуках, сыщик не только меняет обувку, но и вешает на вешалку роскошные усы, которым позавидовал бы Эркюль Пуаро.

Все эти гэги и составляют подлинный сюжет фильма. А вовсе не детективная интрига и не интрига лирическая: сестер Поппи (Эмма Лейрд) и Роуз (Томасин Маккензи) поочередно вынуждают выйти ради спасения разоренного поместья за дебила-кузена Арчибальда (Том Фелтон). Сами по себе они тоже забавны как, например, издевка над коллизией «Любовника леди Чаттерлей». Но за переживаниями Роуз на первом плане следить куда как менее интересно, чем за каким-то чудаком, на заднем плане случайно поджегшим свой автомобиль.

В общем, оказалось, что ирландец, если его промариновать четверть века в сериальной индустрии, способен сжечь в полуторачасовом фильме все святыни британской культуры.

Михаил Трофименков