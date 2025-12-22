Судостроению усиливают опоры

Центробанк зарегистрировал допвыпуск акций судостроительного завода «Северная верфь» (входит в состав ОСК). Предстоящая эмиссия станет крупнейшей в истории предприятия и позволит привлечь до 89,9 млрд рублей в рамках закрытой подписки. Эксперты считают, что инвестиции пойдут на модернизацию завода и станут способом привлечь финансирование без увеличения долговой нагрузки.

Допэмиссия проходит в рамках объявленной масштабной модернизации завода. Реализация проекта запланирована до 2030 года

Предыдущая эмиссия была проведена в июне 2025 года, когда предприятие разместило около 2 млн акций на сумму 15,5 млрд рублей. В течение года верфь собирается разместить 26,7 млн акций по цене 3371 рубль за штуку. Если весь объем реализуют, компания привлечет 89,9 млрд рублей.

Закрытая подписка предполагает, что акции будут доступны исключительно для текущих акционеров. С 2022 года состав акционеров «Северной верфи» не раскрывается, однако в 2021-м 85,7% акций принадлежали государственной Объединенной судостроительной корпорации, а 13,6% — Росимуществу.

Допэмиссия проходит в рамках объявленной масштабной модернизации завода. Реализация проекта запланирована до 2030 года. В результате скорость выпуска судов увеличится в четыре раза, а объем обработки металла вырастет с 15 до 105 тыс. тонн в год. Финансирование будет осуществляться за счет компаний, входящих в состав корпорации. Стоимость обновления может превысить 300 млрд рублей, причем ОСК допускает увеличение объема инвестиций до 600 млрд рублей.

Руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова уверена, что привлечение денег на модернизацию верфи — способ получить поддержку проекта без увеличения долговой нагрузки в условиях высоких процентных ставок. Поэтому новые инвесторы у компании вряд ли появятся. «Эмиссия ориентирована на институциональных и квазигосударственных инвесторов, а также на стратегических участников рынка. Судостроение — это капиталоемкий бизнес с длительным производственным циклом, поэтому он традиционно менее интересен краткосрочным спекулятивным инвесторам»,— объяснила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объяснил, что проведение эмиссии является первым этапом в начале модернизации верфи, в котором уже распределены будущие инвесторы и покупатели акций предприятия. Его поддержала госпожа Косарева, но отметила, что интерес частных инвесторов к бизнесу подобного рода также нельзя исключать. «После пандемии и сбоев глобальных цепочек поставок логистика, транспорт и связанные с ними отрасли получили дополнительный импульс развития. Судостроительные активы в этой логике воспринимаются как инфраструктурные, из-за чего более привлекательные»,— заключила госпожа Косарева.

