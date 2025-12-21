Суд засекретил дело зампреда волгоградского облкомприроды Ирины Паниной

Мещанский районный суд Москвы ограничил распространение информации по уголовному делу бывшего заместителя председателя комитета природных ресурсов Волгоградской области Ирины Паниной. Решение принято на основании ч. 5 ст. 15 федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ», которая запрещает публикацию судебных актов, содержащих сведения о госбезопасности, личных данных и других чувствительных вопросах.

Ирина Панина была арестована 17 декабря. На следующий день под стражу также были взяты председатель облкомприроды Волгоградской области Алексей Сивокоз и начальник правового управления мэрии Волгограда Дарья Казанкова. Всем троим предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, повлекшем за собой серьезные последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Согласно информации, размещенной на сайте суда, судебное постановление об избрании меры пресечения в отношении госпожи Паниной не подлежит публикации.

Нина Шевченко