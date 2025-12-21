22 декабря в Татарстане ожидаются снег, метель и гололед

В понедельник, 22 декабря, на территории Татарстана прогнозируется мокрый снег. В отдельных районах ожидается метель, гололед, а ночью и утром — туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха в течение суток составит от -6 до -1 градуса. На дорогах прогнозируется снежная каша и гололедица, местами сильная.

В Казани ночью и днем пройдет снег, мокрый снег. Температура составит от -4 до -2 градуса. В отдельных районах ожидается метель и гололед, а на дорогах — снежная каша и гололедица.

Влас Северин