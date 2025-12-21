Генпрокуратура добивается возврата в собственность государства участка из актива самарского бизнесмена

Генеральная прокуратура РФ подала гражданский иск в Советский районный суд Самары к ООО «Омега», ее владельцу, бизнесмену из Самары Алексею Шаповалову и бывшему главе администрации Саратова Юрию Аксененко. Иск касается земельного участка площадью 2,8 га, расположенного в историческом центре Саратова и оцениваемого в 450 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2001 году федеральный земельный надел незаконно перешел в собственность группе компаний «Карат», конечным бенефициаром которой являлся бывший министр промышленности Саратовской области Сергей Лисовский (умер в 2022 году). Для оформления сделки, как указано в иске, Лисовский привлек тогдашнего главу города Юрия Аксененко.

Юрий Аксененко, без согласования с федеральным Министерством имущества, обеспечил передачу земли в бессрочное пользование, а в 2003 году — ее выкуп компанией «Карат» по цене 9,4 млн руб. Впоследствии, в 2006 году, актив был передан структурам Алексея Шаповалова, который с 2017 года осуществлял разделение участка на семь частей с целью коммерческой застройки.

Вопрос возврата в государственную собственность незаконно приватизированных активов, включая бывший завод «Карат Плюс», принадлежащий компаниям Шаповалова, ранее обсуждался в областной думе. Представитель Росимущества сообщал о подготовке ведомством иска по данному объекту. Теперь Генпрокуратура требует ареста активов и возвращения земли государству, а также наложила запрет на выезд ответчиков за пределы России и арест на их счета и долю в бизнесе.

Предварительное заседание по делу назначено на 30 декабря.

Андрей Сазонов