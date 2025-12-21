В Сан-Франциско без света остались 130 тыс. домов

В минувшую субботу без электроснабжения остались более 130 тыс. жилых домов и организаций в северных районах Сан-Франциско. Кроме того, не работали светофоры, праздничная иллюминация, освещение улиц и метро. Как сообщают местные издания, изначальная причина блэкаута, начавшегося утром, пока неизвестна, но масштаба отключениям добавил пожар, вспыхнувший уже днем на одной из подстанций энергокомпании Pacific Gas and Electric.

Сообщения о первых отключениях электроэнергии поступили в 9:40 утра по местному времени в одном из районов Сан-Франциско. Через час без света остались еще несколько районов города. В 14:20 поступили сообщения о пожаре на подстанции Pacific Gas and Electric. Только около 16 часов, когда без света уже сидели 130 тыс. домов и заведений, компания опубликовала в соцсетях оповещение для потребителей, рекомендуя им не покидать дома и не выезжать на дороги из-за отсутствия освещения и регулировки.

После этого в городе был создан координационный центр, при поддержке которого были приняты меры по организации дорожного движения на загруженных улицах и перекрестках. Стабилизировать ситуацию с отключениями удалось в течение нескольких часов, и к 21:00 субботы электроснабжение восстановили почти для 90 тыс. домохозяйств. Однако еще 42 тыс. домов и зданий в Сан-Франциско оставались без электричества в ночь на воскресенье.

Алена Миклашевская