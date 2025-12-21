Москомнаследие изымает Бахрушинский приют у нижегородской компании

Департамент культурного наследия Москвы получил судебное решение об изъятии ОКН «Сиротский приют имени братьев Петра, Александра, Василия Бахрушиных, конец XIX века». Собственником этого исторического здания в столице является АО «Нижегородский научно-технический центр программных средств вычислительной техники» (НТЦ ПС). Акционером общества через ООО «Промышленные технологии» выступает московский предприниматель Олег Фролов.

По мнению Москомнаследия, собственник не предпринимал мер по сохранению объекта и нарушал нормы законодательства об охране ОКН, в результате чего Бахрушинский приют мог утратить свое значение как культурной ценности. Департамент также указал, что его предписания и предостережения по состоянию здания длительное время не исполнялись.

По завершении процедуры изъятия правительство Москвы может продать приют братьев Бахрушиных с публичных торгов или же приобрести его в собственность города.

Иван Сергеев