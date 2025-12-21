Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Советник главы HeadHunter Терентьев впал в кому после пластической операции

Росздравнадзор проверяет информацию СМИ о том, что советник гендиректора HeadHunter Виталий Терентьев впал в кому после пластической операции в частной московской клинике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации РЕН ТВ, 20 декабря 46-летнему Виталию Терентьеву проводили процедуру липосакции живота. Сразу после операции начались осложнения — у мужчины остановилось дыхание. Врачи частной клиники вызвали скорую помощь, господина Терентьева госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Telegram-канал Mash утверждает, что операцию Виталию Терентьеву делали в клинике «Шарм Голд» на проспекте Мира.

