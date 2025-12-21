Авиакомпания «Ямал» изменила расписание рейсов из-за аномальных морозов

Авиакомпания «Ямал» изменила расписание своих рейсов, вылетающих из аэропорта Нового Уренгоя, из-за прогноза низких температур, которые могут превысить максимальные эксплуатационные параметры для самолетов Airbus A-320.

Согласно информации компании, перенесены рейсы YC189 (Новый Уренгой – Москва) и YC190 (Москва – Новый Уренгой). Новое время вылета рейса YC189 запланировано на 22 декабря 2025 года на 08:00, рейса YC190 – на 10:30. Также перенесен рейс YC89 (Новый Уренгой – Москва) с предварительным временем вылета 22 декабря в 16:30.

Пассажиры проинформированы об изменениях посредством SMS-сообщений. Сообщается, что «Ямал» обеспечивает пассажиров перенесенных рейсов размещением в гостинице, питанием и водой при необходимости.

Согласно сайту «Гисметео», в Новом Уренгое сегодня -42 градуса (ощущается как -50). В понедельник, 22 декабря, днем ожидается -36 градусов. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, 22 и 23 декабря местами в Ямало-Ненецком автономном округе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов и более.