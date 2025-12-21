Песков заявил, что ему понравились не все вопросы на прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему понравились не все вопросы во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Представитель Кремля не уточнил, какие именно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Какие-то вопросы понравились, какие-то — нет. Но это нормально совершенно. Главное, что журналист имеет возможность спросить то, что он сам хочет или что просит его редакция, в абсолютно свободном режиме»,— сказал господин Песков журналисту Александру Юнашеву.

Пресс-секретарь считает, что оценивать итоги прямой линии должны в первую очередь зрители. Владимир Путин «не любит оценивать такое», добавил Дмитрий Песков.

«Итоги года» прошли 19 декабря. Мероприятие продлилось около 4,5 часов, президент ответил на более чем 70 вопросов журналистов и россиян. Вопросы касались конфликта на Украине, отношений России со странами Запада, а также выплат участникам боевых действий, миграционной политики, жилищных условий граждан, инфляции и роста заработка населения.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «За все в ответах».