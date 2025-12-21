На трассе Пермь-Екатеринбург ввели ограничение из-за аварии с пятью автомобилями

Движение на трассе Пермь-Екатеринбург затруднено из-за двух дорожно-транспортных происшествий, произошедших 21 декабря 2025 года. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, на 290-м километре трассы (Нижнесергинский район) произошло столкновение пяти автомобилей, в связи с чем для всех видов транспорта введено временное ограничение движения. Сотрудники ДПС работают на месте происшествия, документируя обстоятельства ДТП и обеспечивая безопасность.

На 320-м километре (Первоуральский район) движение в сторону Екатеринбурга осуществляется по одной полосе из-за аварии с участием легкового и грузового автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют дорожный поток.

Водителям, направляющимся в данном направлении, рекомендовано заранее выбирать альтернативные маршруты. Госавтоинспекция просит отнестись с пониманием к временным ограничениям и следовать указаниям сотрудников ДПС, обеспечивающих порядок и безопасность на аварийных участках.