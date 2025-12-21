Трамп договорился с фармакомпаниями о снижении цен на лекарства для хронических болезней

19 декабря администрация президента США Дональда Трампа сообщила о достижении договоренности с девятью ведущими фармацевтическими компаниями о снижении цен на ряд ключевых препаратов. В соглашение вошли такие компании, как Amgen, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Genentech, Gilead Sciences, GSK, Merck, Novartis и Sanofi. Снижение цен на лекарства для граждан США было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

В рамках соглашения компании снизят отпускные цены на лекарства для таких заболеваний, как диабет второго типа, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, ВИЧ, астма, гепатит В и С, некоторые виды рака, а также ряд других заболеваний. Компании заявили, что снизят для американцев цены на свои рецептурные лекарства до уровня цен на эти же препараты, продающиеся в других развитых странах. Белый дом уже заявил, что это соглашение позволит сократить расходы американцев и страховых компаний на «миллиарды долларов».

Фармацевтические компании также договорились инвестировать не менее $150 млрд в свои производственные мощности на территории США.

Евгений Хвостик