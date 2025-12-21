Кредиты отдаляют от заемщика

С февраля 2026 года Минцифры прекращает эксперимент по подключению банков к цифровому профилю гражданина, в котором можно сверить его данные, например, при кредитовании, по API, позволяющему получать информацию онлайн. Вместо этого им рекомендовано получать такую информацию через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), по которой ответ может идти до нескольких часов. В Минцифры уверены, что это улучшит безопасность взаимодействия банков с цифровым профилем.

Банкиры высказали серьезную озабоченность решением Минцифры прекратить со 2 февраля 2026 года эксперимент по подключению банков к сервису «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ) по API. Об этом «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) сообщил в письме (с ним ознакомился “Ъ”), направленном в Банк России и руководителю аппарата правительства России Дмитрию Григоренко 17 декабря. В начале декабря Минцифры направило письмо в кредитные организации, в котором заявило, что считает этот канал связи небезопасным. Банкам было предложено подключиться к цифровому профилю гражданина через СМЭВ.

В ЦПГ собраны данные из различных федеральных ведомств: МВД, ФНС, Социального фонда. И, как пояснил “Ъ” глава НСФР Андрей Емелин, банки обращаются к этому сервису для получения персональных данных граждан при выдаче и сопровождении кредитов. При этом он отметил, что при подключении по API банк получает ответ на свой запрос онлайн, а при подключении по СМЭВ задержка ответа может составлять от минуты до нескольких часов.

В письме НСФР отмечается, что опрос участников рынка показал, что ко 2 февраля 2026 года осуществить перевод взаимодействия с ЦПГ с API на СМЭВ объективно невозможно без существенного риска нарушения функционирования всех основных бизнес-процессов финансовых организаций.

По словам Андрея Емелина, под угрозой окажутся: кредитование физических и юридических лиц, дистанционное обслуживание как действующих, так и новых клиентов, проверка благонадежности клиентов, получение бесплатных кредитных историй от БКИ, а также операции с цифровым рублем.

При этом в НСФР поясняют, что только для подключения к СМЭВ, согласно регламенту, необходимо 64 рабочих дня. Помимо этого «процесс приобретения и поставки ПО и ПАК (программно-аппаратных комплексов.— “Ъ”) занимает не менее 22 рабочих дней, а доработки могут занять еще не менее 20 рабочих дней». Таким образом, даже у самых крупных кредитных организаций на подключение к ЦПГ по СМЭВ уйдет не менее 106 дней, а у более мелких участников рынка — до 250 дней.

В связи с этим НСФР просит рассмотреть возможность сохранения работы с ЦПГ по API на постоянной основе, а при невозможности — оставить этот канал работающим для банков до 1 января 2027 года.

По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, эксперимент по подключению банков к ЦПГ идет уже несколько лет и все это время запросы были для банков бесплатными. Однако с 1 октября они стали тарифицироваться по 10 руб. за запрос.

Собеседник “Ъ” предполагает, что прекращение работы в нынешней конфигурации может быть связано с тем, что Минцифры не удается точно подсчитать количество запросов по API, в то время как по СМЭВ это сделать проще. При этом источник “Ъ” уверен, что канал связи с ЦПГ по API не менее защищен, чем канал СМЭВ.

В Минцифры сообщили “Ъ”, что понимают важность получения банками сведений из «Цифрового профиля» и находятся в диалоге с ними по вопросу необходимости перехода с технологии API на взаимодействие посредством СМЭВ. «Решение позволит обеспечить прозрачность, технологичность и дальнейшую масштабируемость функционала "Цифрового профиля"»,— сообщили в ведомстве. Вместе с тем там отметили, что все кредитные организации, использующие «Цифровой профиль», уже имеют подключение к СМЭВ и хорошо знают эту технологию. Более того, «Цифровой профиль» юрлиц изначально создавался исключительно на базе СМЭВ. «Использование СМЭВ позволит повысить качество информационного взаимодействия между участниками и создать новые сервисы, которые в настоящее время недоступны, кроме того, это обеспечит более высокую защищенность и целостность передаваемых сведений, что особенно актуально в условиях усиления требований к информационной безопасности в государственных и финансовых сферах»,— заявили в Минцифры. Это стратегия, направленная на укрепление доверия граждан и участников рынка к современным цифровым решениям, отмечают в ведомстве.

В ЦБ подтвердили получение письма, отметив, что рассмотрят его в установленном порядке.

Максим Буйлов