Полисы обновили подписку

В 2025 году количество предложений о приобретении страховых продуктов по подписке достигло десятков, тогда как в предыдущие годы рынок наблюдал лишь единичные попытки. По словам экспертов, это связано с позитивным примером страхования имущества, где доля таких полисов выросла в разы. Сами страховщики отмечают, что подписочные продукты маржинальные и позволяют увеличивать кросс-продажи. Впрочем, есть и сдерживающие факторы.

Страховые компании переживают бум запуска продуктов по подписке, следует из опроса “Ъ” крупных игроков рынка. Об этом рассказали в СОГАЗе, «СберСтраховании», ВСК, «Росгосстрахе» и «Абсолют Страховании». Договор страхования по подписке заключается, как правило, на год, как и обычный полис, однако вместо одноразового платежа клиент платит каждый месяц — в моменте полис дешевле, однако в пересчете на год становится дороже. По оценкам директора департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никиты Евсеенко, переплата может составить 10–20%. При этом программы по подписке обычно имеют ограниченное покрытие по набору рисков, отмечает вице-президент «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. Например, в ДМС это продукты, где страховой случай определен более узко,— например, только травма, или грипп, или критическое заболевание, или экстренная госпитализация, поясняет он.

По словам заместителя гендиректора по розничным продажам «Абсолют Страхования» Андрея Бурлака, ранее такие продукты можно было назвать довольно редкими, с 2024 года эта практика начала набирать популярность, а в 2025 году количество запусков значительно возросло. Если в 2022–2024 годах таких продуктов было немного, с единичными запусками среди крупных игроков, то в 2025 году можно говорить о десятках новых предложений, отмечает он.

Запуски продуктов по подписке начались со страхования квартир и дач в рамках защиты имущества, поскольку убыточность в этом сегменте невысока, тогда как цена полиса достигает десятков тысяч и может быть неподъемной для некоторых страхователей, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

По оценкам гендиректора агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, доля страхования по подписке в страховании имущества выросла с 1–2% на старте до примерно 10%.

Развитие тренда подкрепили подписочные сервисы на стороне банков и онлайн-кинотеатров, поскольку благодаря им потребители привыкают к иному формату взаимодействия с разными поставщиками услуг, считает руководитель центра развития продуктов «Страхового дома ВСК» Варвара Колесникова. Востребованность формата привела к внедрению подписочной модели в других сегментах. Страховщики начали делать такие полисы в медицинском страховании (ДМС для физлиц и страхование от несчастных случаев и болезни), а также автомобильном сегменте, указывает господин Цыганов.

Например, в июле этого года «Ренессанс Страхование» запустило продажу по подписке полисов ОСАГО и каско. «АльфаСтрахование» предлагает подписку, по которой можно приобрести единый полис на ОСАГО, каско и страхование имущества, «СберСтрахование» — один полис для защиты жилья, автомобиля, здоровья, а также денег на картах и счетах. В декабре 2025 года СОГАЗ начал продавать программу добровольного медицинского страхования в формате подписки.

По словам страховщиков, новый формат выгоден для бизнеса. В отличие от традиционных разовых продуктов подписка позволяет поддерживать постоянный контакт с клиентом, предлагая ему дополнительные услуги и обновления на протяжении всего периода действия контракта, что способствует улучшению лояльности и повышению кросс-продаж, говорит господин Бурлак. По его оценкам, маржинальность подписочных продуктов может быть на 10–15% выше по сравнению с традиционными одноразовыми полисами, учитывая меньшие затраты на привлечение клиентов и большие возможности для получения дополнительного дохода от кросс-продаж. По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, убыточность по подобным полисам на 1–2 п. п. ниже в сравнении с обычными за счет усеченного набора рисков.

Однако не все страховщики идут вслед за трендом. «Ресо-Гарантия» не использует эту модель. «Такие договоры сложнее администрировать. Вместо одного длинного будет много коротких полисов, нужно правильно выстроить процесс их продления, если вдруг клиент сначала не смог оплатить (не было денег), а потом вдруг решил продлить действие страховой защиты (например, в каско нужно проводить осмотр),— поясняет господин Иванов.— Больше рисков недополучения премий, так как оплата берется только за один месяц, а полноценный убыток может наступить сразу».

