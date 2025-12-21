В Перми продадут три объекта недвижимости бывшего вице-премьера края

Кредиторы бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой согласовали условия продажи трех объектов недвижимости в рамках реализации имущества. Информация об этом размещена на «Федресурсе».

На продажу будут выставлены два нежилых помещения на улице Дружбы, 23, площадь которого составляет 67,2 кв. м., за 15 млн руб., и на улице Александра Матросова, д. 6, кв. 107, площадь которого составляет 44,7 кв. м., за 7,5 млн руб., а также земельный участок в деревне Сухая сельского поселения Хохловское, площадь которого составляет 28,3 га, за 15,5 млн руб. Продажа имущества осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона.

Напомним, в сентябре 2024 года госпожа Лопаева была осуждена к четырем годам лишения свободы за хищение средств фонда «Содействие — XXI век» в размере 67 млн руб. Своей вины бывшая госслужащая не признала. Наказание она отбывала в хозяйственном отряде СИЗО. В феврале 2025 года суд предоставил госпоже Лопаевой отсрочку от наказания для воспитания несовершеннолетнего сына. Штраф она погасила полностью.

В мае 2025 года Елена Лопаева подала заявление о самобанкротстве. Суд признал ее банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. В апреле в отношении госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб. В ноябре 2025 года суд заменил наказание госпоже Лопаевой с лишения свободы на ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев и двенадцать дней.