Автозавод взыскал очередную компенсацию за игрушечные «Газели»

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск Нижегородского автомобильного завода (ГАЗ после смены юрлица) к онлайн-магазину детских товаров «Рич Фэмили». Причиной судебного спора стал факт продажи новосибирской компанией игрушечных сувенирных моделей автомобиля «Газель». Автомобильный завод НАЗ, как правообладатель товарных знаков «ГАЗ» и «Газель», увидел в этих интернет-продажах нарушение своих исключительных прав.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Рич Фэмили» добровольно заплатило 50 тыс. руб. автозаводу за неправомерное использование его бренда, но суд решил взыскать в пользу НАЗ еще 140 тыс. руб. компенсации. Решение не вступило в законную силу, онлайн-магазин может его обжаловать. Ранее он уже выплачивал компенсацию студии «Союзмультфильм» за продажу товаров с персонажами из советского мультфильма «Котенок по имени Гав».

