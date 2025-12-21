Конфликт мэрии Волгограда и Wildberries из-за 1,8 млн рублей поставлен на паузу

Департамент муниципального имущества администрации Волгограда в конце ноября подал иск к маркетплейсу Wildberries на 1,8 млн руб. из-за неуплаты за земельный участок. Ведомство стремится урегулировать вопрос поступления платежей за использование земли, на которой находится имущество компании, сообщили V1.RU со ссылкой на ответ мэрии.

Чиновники обратились в суд «в соответствии с действующим порядком». Издание пишет, что иск может быть связан с открытием в ноябре крупного распределительного центра Wildberries в Дзержинском районе, площадь которого превышает 48 тыс. кв. м. В первый рабочий день центр посетили глава Волгограда Владимир Марченко и губернатор Андрей Бочаров вместе с главой Wildberries Татьяной Ким.

Заявление было зарегистрировано в арбитражном суде Московской области в ноябре, однако в декабре было возвращено истцу из-за ошибок в оформлении. Департаменту было предложено устранить недочеты до 12 декабря.

Дополнительных ходатайств в суд департамент до нынешней поры не направлял.

Нина Шевченко