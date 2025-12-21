С сайта Минюста США спустя менее суток после публикации были удалены по меньшей мере 16 файлов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, включая фото с американским президентом Дональдом Трампом. Это мгновенно вызвало бурную критику в адрес действующей администрации — как со стороны СМИ, так и со стороны политических оппонентов Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Для Трампа файлы Эпштейна никуда не денутся

Похоже, Дональду Трампу сложно избавиться от информации, поступающей по делу Эпштейна. Расследование дела Эпштейна также угрожает нанести политический ущерб демократам, имевшим связи с финансистом, в частности бывшему президенту Биллу Клинтону, который занимал видное место в последних опубликованных материалах. Опросы показывают, что большинство американцев не одобряют действия Трампа по обнародованию информации об Эпштейне. Хотя среди республиканцев его рейтинг улучшается. Недавно 53% республиканцев заявили, что одобряют его подход к решению этого вопроса.

Однако эти цифры могут не отражать истинные настроения, особенно среди основных сторонников Трампа. «Этот вопрос действительно важен для некоторой части сторонников MAGA, но какова эта цифра, опросы общественного мнения никогда нам не покажут»,— полагает Даг Хейе, бывший сотрудник Национального комитета Республиканской партии, добавив, что опросить самых ярых сторонников президента сложно, поскольку они, как правило, не доверяют социологам, которые с ними связываются.

Раскрытие Минюстом данных об Эпштейне вызвало критику из-за сбоев на веб-сайте, пропавших документов и внесенных в них правок

Некоторые представители левого политического спектра отметили, что имя президента Дональда Трампа первоначально не фигурировало ни в одном из документов. Трамп был одним из многих состоятельных друзей Эпштейна до того, как Эпштейну были предъявлены обвинения. Однако наиболее распространенная критика касалась, как утверждается, неполностью опубликованного документа и обширных правок. Министерство юстиции заявило, что было вынуждено отредактировать информацию, которая могла бы идентифицировать жертв или несовершеннолетних.

Жертвы Эпштейна выражают потрясение и гнев по поводу неполной публикации файлов

Администрация Трампа утверждает, будто она самая прозрачная в истории. В своем заявлении Белый дом подчеркнул, что публикация файлов демонстрирует его приверженность обеспечить справедливость жертвам Эпштейна, и раскритиковал предыдущую, демократическую администрацию за то, что та этого не сделала. Однако это заявление игнорирует тот факт, что файлы только потому и были обнародованы, что Конгресс не оставил администрации выбора. Он принял требующий раскрытия файлов законопроект уже после того, как ранее в этом году чиновники Трампа заявили, что никакие файлы Эпштейна больше обнародоваться не будут.

Многое зачернено, много Билла Клинтона, мало Трампа

В этих документах многое зачернено и отредактировано, так что новые изображения, скорее всего, только подогреют политические дебаты. Поговорку «лучше поздно, чем никогда» сюда можно применить лишь частично, потому что файлы Эпштейна не были опубликованы в полном объеме даже 19 декабря. Быстрый обзор новых материалов пока не выявил прорывной новой информации по делу Эпштейна. Что бросается в глаза: там довольно много упоминается экс-президент Билл Клинтон и довольно мало — нынешний президент Дональд Трамп, который в давние годы дружил с Эпштейном.

Важнейший аспект этой частичной публикации: игра в кошки-мышки продолжается, по крайней мере пока. То, что администрация Трампа не считает важной задачей выяснение сути дела, было ожидаемо. Ясно одно: даже после этой новой публикации многие существенные вопросы остаются без ответа.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик