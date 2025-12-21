Власти помогут семьям, чьих детей искали в Самарской области

Власти Самарской области окажут поддержку семьям, чьи дети пропали в Безенчукском районе и были найдены утром 21 декабря. Об этом сообщила врио министра социально-демографической и семейной политики региона Оксана Щербицкая.

Вечером накануне четверо детей — 10-летний мальчик и три девочки в возрасте 5, 10 и 11 лет — не вернулись с прогулки в поселке Безенчук Самарской области. В связи с этим полиция начала поиски. Следственный комитет возбудил уголовное дело для выяснения обстоятельств произошедшего.

«В настоящее время дети переданы родителям. По данному случаю проводится проверка. Всеми службами системы профилактики социального сиротства будет оказана всесторонняя помощь семьям»,— приводит пресс-служба слова Оксаны Щербицкой.

В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Региональный межведомственный консилиум рассмотрит этот случай в рамках проекта «Вызов» для определения причин и обстоятельств ухода детей из дома.

Андрей Сазонов