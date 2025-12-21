Clair Obscur: Expedition 33 закончилась дисквалификацией

Игру года лишили наград из-за нейросетей. Скандал разгорелся после Indie Game Awards в середине декабря. Проект Clair Obscur: Expedition 33 одержал победу сразу в двух номинациях — «Игра года» и «Дебют года». Однако почти сразу после церемонии разработчиков обвинили в использовании генеративного ИИ. При этом в заявке студия якобы заявляла, что к нему не прибегала. Правила премии строго запрещают ИИ на любом этапе разработки, нарушение влечет дисквалификацию. В итоге организаторы пересмотрели результаты и передали награды другим участникам.

Однако ситуация вряд ли станет прецедентом, считает директор по развитию направления игровой индустрии «Синергии» Михаил Пименов: «Не новость то, что большинство видеоигр используют нейросети, потому что это в первую очередь ускорение процессов, их удешевление, это то, к чему сейчас идет разработка в целом. То, что Clair Obscur: Expedition 33 лишили награды только потому, что там использован ИИ, по меньшей мере недальновидно. Все больше игроков сейчас к нему прибегают, и это лишь один из инструментов, который позволяет многое делать действительно качественно и гораздо быстрее. Так что такая практика вряд ли станет широко использоваться. Ведь, наоборот, заметно, что с каждым годом количество игр, которые использует искусственный интеллект в качестве помощника, только растет, и эта тенденция будет дальше набирать обороты».

Подозрения появились еще на релизе. Игроки на профильных форумах заметили уровни и текстуры, которые, по их мнению, были похожи на сгенерированные. Позже разработчики заменили их в одном из обновлений, вероятно, на созданные вручную, отмечают пользователи. Впрочем, студия-разработчик все же признала использование нейросетей. Но, по заявлению представителя компании, оно было «точечным и осознанным», а визуальную составляющую, геймплей и постановку сцен команда делала вручную. Впрочем, в креативной индустрии это не первый громкий скандал, связанный с ИИ, напомнил автор и редактор раздела «Новости» журнала Soyuz.ru Евгений Дергунов:

«Сейчас очень сложный период в плане развития ИИ. Старая школа отстаивает права на оригинальный продукт, новое поколение доказывает, что нейросети позволяют делать контент качественнее и быстрее, но истина где-то посередине.

И проекты в неумелых руках — это строго структурные, но лишенные креатива произведения, а в умелых — полезный инструмент, который позволяет ускорить работу. К тому же ИИ развивается, и человек просто обязан к нему адаптироваться, если хочет выжить на рынке, пусть эта технология и вряд ли научится изобретать новое, ведь она только анализирует информацию и собирает данные. И эту работу ИИ надо контролировать, что показывает фиаско с рекламной кампанией "Бруталиста".Недавняя сделка Disney, благодаря которой можно будет официально создавать ИИ-контент с персонажами студии, показывает, что крупные игроки принимают реальность, а не бегут от нее. Это, конечно, страшно для художников и артистов, все-таки появляются даже ИИ-актеры и певцы, но все изобретения человека сначала пугают, а потом входят в нашу жизнь».

Скандал вокруг «Бруталиста», получившего три «Оскара», разгорелся после интервью монтажера Давида Янчо для RedShark News. Он рассказал, что на постпродакшене использовали нейросеть Respeecher, чтобы подправить венгерский акцент Эдриана Броуди и Фелисити Джонс. Режиссеру картины Брейди Корбету даже пришлось оправдываться в интервью Deadline. Впрочем, никаких санкций не последовало. Издание также отмечало, что чистка и коррекция звука с помощью нейросетей — обычная практика при производстве фильмов. Так, по его данным, Respeecher также использовали в другой оскароносной картине «Эмилия Перес», чтобы расширить вокальный диапазон Карлы Гаскон.

Андрей Дубков