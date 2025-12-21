Умер председатель Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга в отставке

На 77-м году жизни скончался председатель Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга в почетной отставке Николай Мирошниченко. Как сообщили в суде, Мирошниченко не стало 15 декабря.

Его стаж работы в статусе судьи составил 38 лет и 7 месяцев. Из них 28 лет Николай Мирошниченко проработал председателем Каменского районного суда Свердловской области и Верх-Исетского райсуда.

Свой профессиональный путь господин Мирошниченко начал в 1975 году в Каменском народном суде Свердловской области. С 1985 по август 1999 года он возглавлял этот суд. В 2000 году он был назначен на должность председателя Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, где проработал 13 лет. За значительный вклад в развитие правовой системы и защиту прав граждан он был удостоен почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» в 1998 году.

Коллектив Верх-Исетского районного суда выразил соболезнования родным и близким Николая Мирошниченко, отметив его исключительные организаторские способности, высокий профессионализм и справедливость.