Жителя Удмуртии задержали после нападения на супермаркет с игрушечным пистолетом

Полицейские задержали глазовчанина, который с игрушечным пистолетом совершил разбойное нападение на супермаркет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что 37-летний подозреваемый зашел в магазин, взял с прилавка алкоголь и направился к выходу мимо кассовой зоны. Сотрудница попыталась остановить злоумышленника, но он направил на нее пистолет. На кадрах видно, что на работницу это не повлияло, она продолжила преследовать преступник. Задержанный, ускорив шаг, скрылся.

Сотрудники МВД задержали подозреваемого по горячим следам. Ранее он был судим, по какой статье не уточняется. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело (ст. 162 УК). По статье предусмотрено до восьми лет лишения свободы.