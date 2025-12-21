Прокуратура требует запретить прогулки на спортивных яхтах в Геленджике

Новороссийская транспортная прокуратура добивается запрета «Черноморской ассоциации развития яхтенного туризма и спорта» (парусный клуб Navetru) организовывать развлекательные морские прогулки в Геленджике. Надзор настаивает на том, что катание туристов на спортивных яхтах осуществляется незаконно и создает угрозу жизни пассажиров.

В июле 2024 года, во время прогулочного рейса в Геледжикской бухте, затонула яхта Raya, одна женщина погибла, остальных пассажиров спасли. Капитан яхты Илья Хафизов и учредитель клуба Константин Муругов в настоящее время являются подсудимыми по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), процесс проходит в Геленджикском городском суде.

В ходе следствия выяснилось, что прогулка на яхте, закончившаяся крушением, была оформлена как курс обучения управлению судном. Между тем «Черноморская ассоциация развития яхтенного туризма и спорта», в распоряжении которой находится восемь яхт класса МХ-700, не имеет лицензии на образовательную деятельность. Разрешения на перевозку пассажиров у ассоциации тоже нет. Прикубанский райсуд Краснодара, куда обратилась транспортная прокуратура, согласился с доводами надзора о том, что парусному клубу Navetru разрешена только деятельность в области спорта, то есть участие в соревнованиях. Краевой суд по жалобе собственников яхт, которых не привлекли к разбирательству, отменил решение первой инстанции. В настоящее время дело рассматривается повторно.

Анна Перова, Краснодар