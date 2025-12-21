Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Силы ПВО России сбили за сутки почти 30 беспилотника ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 29 беспилотников, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Помимо этого, российские войска поразили предприятия военной промышленности Украины, места сборки украинских БПЛА, объекты складской, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии.

Также в сообщениях Минобороны отмечается успешное применение ударного дрона «Ланцет» расчетом комплекса ZALA войск беспилотных систем 18-й армии группировки «Днепр» в Херсонской области. Им была уничтожена американская гаубица M777. Дрон преодолел средства радиоэлектронной борьбы противника и точно поразил цель.

