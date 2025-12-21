Пензенский губернатор решил снизить нагрузку на учителей

В Пензенской области сформирована рабочая группа для снижения административной нагрузки на учителей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Мельниченко.

Решение принято в соответствии с указаниями президента России Владимира Путина, а также федеральными законами и нормативными актами Минобра РФ и Рособрнадзора. Основная цель группы – упрощение документооборота в образовательных учреждениях и освобождение преподавателей от излишней отчетности.

В состав рабочей группы вошли представители органов исполнительной власти Пензенской области, контролирующих инстанций, руководители школ, представители профсоюзной организации и высшего учебного заведения. Руководителем группы назначен первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов, его заместителем стал министр образования Алексей Фомин.

Ожидается, что рабочая группа разработает конкретные меры по сокращению объема документации, требуемой от учителей, и снижению несвойственных им административных функций.

Нина Шевченко