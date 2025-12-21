Умер композитор Геннадий Белов

Композитор, педагог и заслуженный деятель искусств России Геннадий Белов умер 19 декабря в возрасте 86 лет. Информация об этом размещена на портале «Кино-театр.ру». Причина смерти не раскрывается.

Фото: Санкт-­Петербургскя государственная консерватория имени Н.А. Римского­Корсакова Геннадий Белов

Геннадий Белов родился 4 мая 1939 года в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции Вадима Салманова, а в 1964-м — аспирантуру под руководством композитора Дмитрия Шостаковича. С 1996 года господин Белов преподавал в Ленинградской консерватории по классу полифонии, был профессором кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров, а также кандидатом искусствоведения.

Господин Белов — автор опер, оркестровых, кантатно-ораториальных и хоровых произведений, большого числа камерных сочинений. Звание заслуженного деятеля искусств России он был удостоен в 1995 году. В 2012-м ему присвоили орден Дружбы.