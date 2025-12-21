Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Евросоюз использует модель безусловного подчинения, чтобы расширить свое влияние на Балканах и направить регион против Москвы. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон

Фото: МИД РФ Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон

Господин Пилипсон отметил, что отношения между западными странами нельзя назвать дружбой. «Скорее, речь идет о модели безусловного подчинения, которую Евросоюз использует, чтобы расширить сферу своего влияния на Балканах»,— сказал дипломат. По его словам, такой подход наносит серьезный ущерб национальным интересам балканских государств, которые при этом игнорируются.

Также господин Пилипсон подчеркнул, что концепция «дружбы против России» уже многие годы является ключевым программным посылом, который европейские структуры транслируют столицам балканских стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз пытается заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям, однако назвала эту цель несбыточной.