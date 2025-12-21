Прокуратура организовала проверку после пожара в многоквартирном доме Салехарда
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) взяла под контроль расследование обстоятельств пожара, произошедшего в многоквартирном доме в Салехарде. Инцидент произошел в квартире дома №21 по улице Кирпичной. По данным прокуратуры, в результате пожара погибла женщина. Все остальные жильцы были эвакуированы. По предварительным данным, огнем повреждено два жилых помещения.
Фото: Прокуратура ЯНАО
Для координации работы служб спасения, следственных органов и муниципальных властей на место происшествия выехал прокурор города Евгений Губкин. В настоящее время пожар полностью ликвидирован, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы.