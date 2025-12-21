Озвучены планы по строительству дорог в Саратовской области в 2026 году

В Саратовской области в 2026 году запланированы масштабные работы по строительству и ремонту федеральных дорог, обходов и переездов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Володин Саратов».

Проекты будут реализованы благодаря передаче 2,3 тыс. км дорог в федеральную собственность. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал это решение, что позволило области перенаправить деньги на развитие региональной и муниципальной дорожной инфраструктуры.

В следующем году планируется строительство объездной дороги вокруг Пугачева, а также южного обхода Саратова с возведением мостового перехода через Волгу. Кроме того, будет проведена реконструкция автомобильной дороги Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан, включая обустройство переезда в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска Озинки.

Также запланированы возведение путепроводов через железную дорогу у поворота на Новоузенск и в районе поселка Знаменский Ивантеевского района. Реконструируют трассу Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград с возведением путепроводов в районе железнодорожных станций Иргиз и в населенных пунктах Березово и Заволжский Пугачевского района.

Кроме того, в планах капитальный ремонт участка федеральной трассы в направлении Тамбова от кольцевой дороги до Татищево, а также трех мостов в районе Энгельса в сторону поселка Ровное. В селе Сторожевка Гагаринского района тоже капитально отремонтируют мости и расширят проезжую часть до четырех полос. Аналогичные работы пройдут в селе Ершовка Воскресенского района.

Нина Шевченко