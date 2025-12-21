Жительницу Челябинска будут судить в Ставрополе за обман 29 туристов

УМВД России по Ставрополю завершило расследование уголовного дела 57-летней жительницы Челябинска, обвиняемой в мошенническом хищении денег у туристов. Всего от действий турагента пострадали 29 человек, большинство из них — жители Ставропольского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, челябинка, чтобы заработать положительную репутацию, организовала и провела несколько туристических экскурсий по городам и регионам России. Затем она стала формировать очередные экскурсионные группы, предлагая поездки, в том числе по Золотому кольцу России, по заниженной стоимости. Получая оплату за услуги, челябинка оставляла деньги себе, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, считает следствие.

Ставропольские оперативники выехали в Челябинск и доставили обвиняемую в Ставрополь, где в ходе допроса она дала признательные показания.

Кроме жителей Ставропольского края от действий турагента пострадали клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской и Калужской областей. Общая сумма ущерба — около 1 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд.