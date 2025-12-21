В Сургуте произошло смертельное ДТП с участием Kia и Nissan

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) 21 декабря 2025 года произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Авария случилась около 12:30. По предварительной информации, водитель автомобиля Kia 1978 года рождения потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan под управлением мужчины 1981 года рождения.

Водитель Kia скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водитель Nissan от госпитализации отказался.

Полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств ДТП.