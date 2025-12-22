Выборг окультурят спортом

Основатель проекта Seno Эдуард Горин инвестирует в создание спортивно-развлекательного комплекса с гостиницей примерно на 100 номеров около 2 млрд рублей. Объект планируется построить на бывшей площадке судостроительного завода в Выборге. На фоне отсутствия в этом городе крупных и современных аналогичных многофункциональных пространств проект с точки зрения спроса обладает отличными перспективами — что касается как местных жителей, так и туристов. Однако стоит учитывать, что туристический спрос на три четверти сезонный, говорят эксперты.

На бывшей площадке Выборгского судостроительного завода в 2027 году появится спортивно-развлекательный комплекс с гостиницей общей площадью около 30 тыс. кв. м, рассказал «Ъ Северо-Запад» создатель проекта Эдуард Горин.

По словам бизнесмена, проект предполагает размещение на участке спа-зон, скалодромов, площадок для пляжного волейбола, ресторанов, магазинов, бильярдного клуба, концертного зала, кондитерских и сувенирных лавок, а также гостиницы на около 100 номеров. Инвестиции составят около 2 млрд рублей.

Участок под строительство был выкуплен у собственников. Ранее площадка принадлежала «Винному национальному терминалу», а после банкротства последнего в 2019 году была приобретена на торгах за 63,9 млн рублей московской фирмой «Наливной выборгский терминал».

Это не первый проект, который господин Горин реализует в Выборге. В конце 2024 года «Ъ Северо-Запад» писал о планах бизнесмена по созданию нового общественно-делового пространства у Рыночной площади. Речь идет о реконструкции и приспособлении под современное использование расположенных рядом исторических зданий на Крепостной улице, 24, и Пионерской улице, 2, общей площадью 4 тыс. кв. м. По словам господина Горина, ввод объекта в эксплуатацию намечен на январь-февраль 2026 года.

Эдуард Горин — владелец ООО «Музыкальный центр "Мелодия"», «Мело» и «Фото-сервис», которые занимаются арендой и управлением недвижимостью, и совладелец ООО «Новгородский кролик», специализирующегося на разведении пушных зверей на фермах, следует из сервиса Rusprofile. Среди действующих проектов предпринимателя общественное пространство Seno возле Сенной площади в Петербурге и апарт-отель в поселке Солнечное.

Руководитель проектов в департаменте стратегического консалтинга IBC Real Estate в Петербурге Дмитрий Садовников считает, что на фоне отсутствия крупных и современных аналогичных многофункциональных пространств в Выборге с точки зрения спроса проект обладает отличными перспективами — как со стороны местных жителей, так и со стороны туристов. Однако стоит учитывать, что туристический спрос на три четверти сезонный, добавляет эксперт.

О ярко выраженных для Выборга сезонности спроса и небольшом сроке поездки говорит и директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева. При этом в Выборге существует нехватка современных качественных гостиниц, а интерес к этому городу у туристов увеличивается. На фоне сокращения возможностей для поездок в Европу отель может рассчитывать на высокую загрузку с конца весны по начало осени. Спа-зона будет работать на увеличение конкурентоспособности отеля в период пониженного спроса. При этом спортивные объекты, скорее всего, не создадут существенного синергетического эффекта и будут в большей степени востребованы среди местных жителей, добавляет она.

Руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF GROUP в Петербурге Сергей Дуванов также считает, что сам по себе потенциал в Выборге невысокий, но с учетом отсутствия в городе подробных проектов на них есть отложенный спрос и объект будет востребован.

Ранее вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой заявлял, что по итогам девяти месяцев 2025 года регион посетило 6,4 млн туристов. К 2028 году это число может вырасти в полтора раза и достигнуть 10 млн человек, при этом абсолютными лидерами с точки зрения посещаемости остаются Выборг и Гатчина.

Владимир Колодчук, Валерий Грибанов