С четырьмя участниками СВО простились в районах Удмуртии

Четырех участников спецоперации (СВО) похоронили в Удмуртии, сообщают главы и администрации районов в соцсетях. В Кизнерском районе простились с рядовым Сергеем А., в Малопургинском — с рядовым Романов Б., в Граховском — с рядовым Андреем Б., в Дебесском — с бойцом расчета мотострелкового батальона Александром В.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководители районов выразили соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям оказывается в полном объеме.

С октября 2024 года администрации и главы районов республики перестали публиковать фотографии и личные данные погибших участников СВО. Решение объяснялось попытками мошенников оказывать психологическое давление на родственников для выманивания средств под видом благоустройства мест захоронения, увековечивания памяти бойцов, поддержки военнослужащих.