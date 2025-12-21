Пермский саночник стал лучшим из россиян на этапе Кубка мира в США

Матвей Пересторонин из Прикамья на стартах в Лейк-Плэсиде показал итоговое время 1 минута 43,158 секунды, что позволило ему занять 16-е место. Он уступил победителю, немцу Феликсу Лоху, 1,392 секунды. В предварительных стартах у пермского спортсмена был третий результат. Другой россиянин Павел Репилов, один из самых опытных наших саночников, финишировал сразу за Пересторониным — на 17-й позиции. Для обоих российских спортсменов этот этап стал первой возможностью после большого перерыва проверить свои силы на фоне сильнейших представителей Европы и мира, а также оценить собственную форму в середине сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Впереди у сборной России еще несколько этапов, где спортсмены смогут проявить себя и побороться за высокие места. Сохраняется возможность отобраться на Олимпиаду - 26 в Италию.