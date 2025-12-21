Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент России Владимир Путин

Сегодня агентство «БелТА» сообщило, что Александр Лукашенко посетит Россию 21-22 декабря с рабочим визитом. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.

На эти дни также запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, который примет участие в обоих саммитах. На заседании ВЕЭС планируется обсудить актуальные вопросы повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), дальнейшее углубление интеграции и развитие единого рынка, а также утвердить ряд документов и решений. В частности, ожидается подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Индонезией, сообщали в Кремле.