Не сразу дело строилось
Подмосковный подрядчик просит провести наконец экспертизу по обвинению в хищении 100 млн руб.
“Ъ” стало известно о скандале в уголовном деле о предполагаемом хищении свыше 100 млн руб. граждан — партнеров строительства малоэтажных домов в Подмосковье. На днях суд продлил до года срок домашнего ареста единственному фигуранту — гендиректору строительной компании ООО «Строим для семей» Дмитрию Семененко. Вместе с тем по делу до сих пор нет строительной или иных экспертиз, которые бы установили было или нет само событие преступления, а также определили сумму ущерба. Тем временем вложившиеся в проекты люди стали банкротиться, так как им нечем гасить кредиты банкам.
Поданное в Таганский суд Москвы ходатайство о продлении ранее избранной господину Семененко меры пресечения до 20 февраля 2026 года следователь СУ УВД по Центральному административному округу (ЦАО) столицы мотивировал, в частности, необходимостью завершить осмотр домов, на строительство которых в подмосковных поселках «Шелестово», «Рижские зори», «Графский пруд», «Орловъ», «Матчино» и других привлекались средства граждан. Также, по его словам, требуется найти и допросить в качестве свидетелей лиц, осуществлявших там строительно-монтажные работы. Кроме того, как заявил следователь, полиции требуется дополнительное время, чтобы предъявить господину Семененко обвинение в окончательной редакции, объявить об окончании расследования и начать ознакомление его и потерпевших с материалами дела.
В свою очередь, адвокат бизнесмена назвал доводы следствия о том, что его подзащитный, отец четверых детей, в случае освобождения может скрыться, голословными. Он выступил за смягчение господину Семененко меры пресечения до запрета определенных действий. Защитник утверждал, что бизнесмен непричастен к инкриминируемому преступлению, его спор с партнерами носит гражданско-правовой характер, а в случае изменения меры пресечения его клиент, как никто другой заинтересованный в восстановлении доброго имени, приложит все усилия для возобновления незавершенного строительства.
Дома, недостроенные ООО «Строим для семей»
Дело в отношении гендиректора компании «Перспектива24 — Москва-Сити», впоследствии переименованной в ООО «Строим для семей», Дмитрия Семененко было возбуждено в декабре 2024 года. Первоначально потерпевшими по нему выступали 11 человек, но сейчас, по информации “Ъ”, их насчитывается 86.
По данным МВД, все эти люди в 2023–2024 годах вложились в строительство малоэтажных жилых домов в ряде поселков у МКАД. Они заключили с компанией господина Семененко, имевшей офис в «Москва-Сити», партнерские договоры, взяв в банках семейную ипотеку на сумму от 6,5 млн до 12,5 млн руб. на покупку земли и строительство. Следствие констатировало, что свои обязательства господин Семененко не выполнил, а полученные средства граждан совместно с «неустановленными соучастниками» похитил. Ранее МВД сообщало, что ущерб по делу составил более 100 млн руб. 20 февраля господину Семененко предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он категорически не признает.
По словам адвокатов фигуранта, до лета 2024 года господин Семененко успешно работал в сфере малоэтажного строительства, возведя в 15 подмосковных поселках порядка 300 домов по проектам архитектурного бюро ARXI, используя самые качественные и долговечные материалы. Один из них — дом «Оливия» в Малом Видном — даже занял первое место по версии покупателей как самый красивый и удобный дом. При этом, заявил “Ъ” адвокат бизнесмена кандидат юридических наук Александр Карабанов, «ключевым моментом в этой истории» является то, что строились дома на продажу с выгодой для обоих сторон.
«Согласно заключенным договорам, Семененко строил их не для проживания граждан-партнеров, а для последующей перепродажи или сдачи в аренду, прибыль от которой должна была делиться поровну»,— сказал адвокат.
Он указал, что именно на господина Семененко легла вся нагрузка: он предоставлял людям первоначальный взнос на ипотеку, оплачивал ежемесячные платежи, занимался проектированием дома, закупал материалы, привлекал подрядчиков и контролировал стройку.
Возникшие проблемы защита связывает с общим кризисом в строительной отрасли, вызванным введением эскроу-счетов, резким увеличением ключевой ставки, отменой льготных ипотечных программ и удорожанием стройматериалов. Комментируя дело, господин Карабанов отметил, что многие из потерпевших стали подавать заявления в полицию еще до истечения срока договоров, инициируя процедуру личного банкротства и отказываясь перечислять подрядчику деньги по договорам. По его словам, случаи «недобросовестного» поведения партнеров не единичны.
«Так, один из клиентов присвоил 4 млн руб. и успел пройти процедуру банкротства, еще один, получив в собственность земельный участок и практически достроенный дом, подал заявление об “ущербе” на полную сумму кредита, хотя, по нашим подсчетам, остался должен компании Семененко»,— сказал адвокат. Он добавил, что, несмотря на заявление МВД об ущербе в 100 млн руб., реальная сумма спустя год расследования до сих пор не установлена, в материалах дела следствие ссылается на «хищение более 1 млн руб.».
Связано это с тем, что следствие до сих пор не назначило строительно-техническую и оценочную экспертизы для установления объема выполненных фирмой господина Семененко работ, а также отказалось приобщить предоставленный защитой пакет документов, подтверждающих целевое расходование денег на стройку. Вместе с тем, по мнению господина Карабанова, данные экспертизы позволили бы определить, что «ущерб не соответствует заявленным цифрам, а в ряде случаев — отсутствует вообще». В этой связи, как сообщил адвокат, защита направила жалобу на бездействие следствия в главк московской полиции, а также прокуратуру ЦАО.
Однако, взвесив доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следствия, оставив Дмитрия Семененко под домашним арестом до 20 февраля. Защита намерена обжаловать это решение.